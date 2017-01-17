Главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопии заявления бывшего президента Виктора Януковича просьбой ввести войска РФ в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста – процесс над Януковичем все ближе, а доказательств его госизмены все больше», – отметил он.

Так, по информации Луценко, Главная военная прокуратура получила из Постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Виталия Чуркина.

«Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича», – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 25 ноября 2016 года бывший президент Виктор Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

Как известно, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

Однако, 9 декабря защита бывшего президента вернула подозрение в госизмене в ГПУ.

В то же время в ГПУ подчеркнули, что Янукович имеет статус подозреваемого.

14 декабря Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре разрешение на задержание бывшего президента.