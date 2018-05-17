Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, сообщает DW.

На заседании 17 мая 28 депутатов проголосовали «за», пять – «против». Этот комитет является профильным.

Накануне комитет Европарламента по иностранным делам, который является совещательным в этом вопросе, поддержал это предложение, хотя и с поправками, 58 голосами «за», трое парламентариев проголосовали «против».

Однако позиция именно комитета по международной торговле является решающей в этом вопросе, а он внесения поправок не поддержал. Это должно ускорить принятие программы.

После этого голосования предложение намерены вынести на утверждение Европарламентом на пленарном заседании в июне, чтобы можно было окончательно принять программу помощи Украине еще летом. Тогда первый заем будет выплачен уже осенью этого года.

Новая программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере 500 млн евро.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила, что первый транш новой программы состоится до конца этого года.