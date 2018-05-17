Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область ознакомился с ходом ремонтных работ автомобильной дороги государственного значения «Борисполь-Днипро-Запорожье-Мариуполь» (Н-08). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Это то, о чем годами мечтали жители области. За 26 лет так и не дождались. Сегодня – первый прорыв, первые 12 километров должны быть построены в этом году», - сказал Порошенко и добавил, что уже выделены средства в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

Он напомнил, что строительство дорог стало возможным благодаря эксперименту по привлечению средств от перевыполнения таможенных поступлений.

По словам Президента, именно децентрализация позволила направить средства на строительство дорог из местных и областных бюджетов.

Порошенко особо подчеркнул, что в 2018 году более 50% в сводном бюджете Украины составляют средства местных бюджетов.

«А это и дороги, и школы, и детские сады, и освещение улиц. Там, где есть эффективная местная власть, которая инвестирует, строит, ремонтирует, жители сразу могут увидеть преимущества программы децентрализации», - подчеркнул Президент и поблагодарил парламент и правительство за поддержку этой реформы.

Исполняющий обязанности начальника Службы автодорог Днепропетровской области Владислав Живодченко рассказал о выполненных работах.

В 2017 году за счет Днепропетровского областного бюджета в населенных пунктах области выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия 160 улиц коммунальной собственности общей площадью 751,56 тыс. М2 (ориентировочно 125 км) на общую сумму 666,379 млн грн. За счет государственного бюджета на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения выполнены работы по текущему среднему ремонту протяженностью 67,4 км на общую сумму 649,1 млн грн.

В 2018 году ожидается субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в сумме 608 421,2 тыс. 7 грн, в рамках реформирования системы управления дорожным хозяйством, в частности передачи указанных дорог из сферы управления Государственного агентства автомобильных дорог Украины в сферу управления облгосадминистраций.