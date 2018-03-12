также в разделеЭкономика
Порошенко о требовании МВФ повысить цены на газ: нужно учитывать решение арбитража 23
Гривня преодолела психологическую отметку в 26 за доллар 56
В Канаде построят стартовую площадку для украинских ракет 26
WOG и ОККО синхронно повышали цены в 2017 году 17
Украинские АЗС продолжают снижать цены на бензин 30
ЕБРР выделил Украине €26 миллионов на строительство солнечных электростанций 23
Госдеп: «Газпрому» не удалось выставить «Нафтогаз» как ненадежного партнера 111
Депутаты хотят ликвидировать третью группу единого налога 214
В феврале инфляция замедлилась до 0,9% 47
Кабмин готовит арест активов «Газпрома» 109
«Газпром» назвал причину возврата «Нафтогазу» предоплаты за газ 184
НАБУ завело дело против членов НКРЭКУ за решения в пользу ДТЭК 36
В рейтинг миллиардеров по версии Forbes попали 7 украинцев 76
Гривня укрепляется, НБУ объявил аукцион по покупке $100 миллионов 46
«Нафтогаз» отрицает, что закупает газ в четыре раза дороже российского 146
Оператор: Газовая война РФ и Украины не повлияет на «Северный поток-2» 121
Украина втрое увеличила экспорт картофеля: крупнейший покупатель – Беларусь 106
Еврокомиссия заявляет, что транзит газа через Украину стабильный 51

Первый транш новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине  состоится до конца этого года. Об этом высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила во время совместного брифинга с Президентом Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Конечно, элементы, которые имели место в предыдущих пакетах помощи могут быть релевантными для будущих. Мы планируем, что первый транш состоится до конца этого года. Мы уделяем большое внимание антикоррупционным шагам в Украине», - сказала она.

Порошенко также отметил, что на переговорах была достигнута договоренность о продолжении макрофинансовой помощи в 2018 году на Саммите Восточного партнерства. «И решение Европейской комиссии подтверждает, что мы придерживаемся слова», - подчеркнул он.

По его словам, уже была выделена определенная помощь со стороны Европейской Комиссии. Он выразил надежду, что это будет поддержано также Советом ЕС и Европарламентом. Президент также отметил, что в этой ситуации это будет сильной мотивацией для продолжения реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Все реформы осуществляются в интересах Украины», - добавил он.

«Это демонстрация отношений доверия, это демонстрация отношений приоритетности», - подчеркнул он.

По его словам, также достигнута договоренность о повышении гуманитарной помощи для перемещенных лиц, и консультативной помощи в различных секторах, в частности энергоэффективности, борьбе с коррупцией.

«Это относительно того, насколько высоко остается Украины среди приоритетов Европейского Союза. Мы очень рады, что такой уровень солидарности с Украиной существует, такое единство по отношению к Украине, безопасности Украины. Ведь речь идет и о безопасности Евросоюза», - сказал Порошенко.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги