Первый транш новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине состоится до конца этого года. Об этом высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила во время совместного брифинга с Президентом Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Конечно, элементы, которые имели место в предыдущих пакетах помощи могут быть релевантными для будущих. Мы планируем, что первый транш состоится до конца этого года. Мы уделяем большое внимание антикоррупционным шагам в Украине», - сказала она.

Порошенко также отметил, что на переговорах была достигнута договоренность о продолжении макрофинансовой помощи в 2018 году на Саммите Восточного партнерства. «И решение Европейской комиссии подтверждает, что мы придерживаемся слова», - подчеркнул он.

По его словам, уже была выделена определенная помощь со стороны Европейской Комиссии. Он выразил надежду, что это будет поддержано также Советом ЕС и Европарламентом. Президент также отметил, что в этой ситуации это будет сильной мотивацией для продолжения реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Все реформы осуществляются в интересах Украины», - добавил он.

«Это демонстрация отношений доверия, это демонстрация отношений приоритетности», - подчеркнул он.

По его словам, также достигнута договоренность о повышении гуманитарной помощи для перемещенных лиц, и консультативной помощи в различных секторах, в частности энергоэффективности, борьбе с коррупцией.

«Это относительно того, насколько высоко остается Украины среди приоритетов Европейского Союза. Мы очень рады, что такой уровень солидарности с Украиной существует, такое единство по отношению к Украине, безопасности Украины. Ведь речь идет и о безопасности Евросоюза», - сказал Порошенко.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.