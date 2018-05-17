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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты вернули в коммунальную собственность кинотеатр «Зоряный», сообщает пресс-служба Киевсовета.

Данное решение поддержали 87 депутатов.

Согласно решению, КГГА должна начать переговоры с конечными бенефициарами собственниками имущества бывшего кинотеатра «Зоряный» для его передачи в коммунальную собственность территориальной общины города Киева. Выполнение этого решения будут контролировать постоянные комиссии Киевсовета по вопросам собственности и по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

«Кинотеатр «Зоряный» является частью киевских традиций. Он много лет был одним из центров культурной жизни столицы. И сегодня, на многотысячные просьбы горожан, мы должны вернуть «Зоряный» в коммунальную собственность общины. Много лет здание использовали не по назначению. Мы сегодня должны восстановить кинопоказы в «Зоряном», чтобы киевляне и гости столицы, в уютной обстановке обновленного кинотеатра, могли культурно развиваться и следить за новинками кинематографа», - отметил инициатор соответствующего решения, депутат Киевсовета Ярослав Диденко.

Напомним, во времена президентства Виктора Януковича в кинотеатре размещался штаб Партии регионов. После Революции достоинства кинотеатр остался в частной собственности.

 
ForUm

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