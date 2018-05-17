На Закарпатье заболели корью 49 учеников школы в селе Черная Тиса Раховского района.

«По форме течения преобладают легкие и средние формы заболевания. Двое больных учеников госпитализированы в инфекционное отделение Раховской районной больницы. Вопрос состояния эпидемической ситуации по кори планируется рассмотреть на заседании комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Раховской райгосадминистрации», - сообщила Радио Свобода заведующая отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

Как сообщают в Департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА, из 36 детей, у которых корь диагностировали по состоянию на 15 мая, четверо не были вакцинированы. Болеть дети начали с конца прошлой недели. Преимущественно это ученики вторых и шестых классов.

С начала года в селе Черная Тиса заболели корью 57 детей.

В Закарпатской области с начала 2018 зарегистрировано 2238 случаев кори. Большинство из заболевших – дети.

16 мая в Министерстве здравоохранения заявляли, что количество новых случаев заболевания корью за последнюю неделю выросло: заболели 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье возникла острая нехватка вакцины от кори, паротита и краснухи. В течение 2017 года область получила менее трети от необходимого количества этих препаратов, а с середины января этого года вакцины закончились. Из-за отсутствия прививок в большинстве районов Закарпатья количество больных корью стало стремительно увеличиваться, а на Тячевщине из-за вспышки болезни введен карантин.

23 января в Минздраве пообещали направить в Закарпатскую область 10 тысяч вакцин.