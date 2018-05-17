Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал жителей Еревана остановить протесты. Перед заседанием правительства 17 мая Пашинян призвал протестующих «взять паузу», передает Радио Свобода.

«Мы проигрываем, если пытаться решить все проблемы одновременно. Это хорошо, что граждане используют свое право свободно выражать свои жалобы, но мы должны понимать, что невозможно решить все проблемы сразу», - сказал Пашинян.

Десятки людей протестовали в Ереване 17 мая, требуя отставки генерального прокурора Артура Давтяна, после того, как городской суд отказался отпустить из-под стражи десять членов группировки «Сасна црер». Этих людей обвиняют в том, что летом 2016 они захватили и в течение двух недель удерживали здание полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, что привело к гибели двух полицейских.

Накануне десятки людей протестовали в Ереване, требуя отставки мэра Тарона Маркаряна, которого они обвиняют в коррупции, злоупотреблении государственными средствами и незаконной вырубке деревьев в городском парке. Маркарян является союзником бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Национальное собрание Армении 8 мая со второй попытки назначило лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром страны. В его поддержку в течение нескольких недель происходили многочисленные митинги с участием десятков тысяч человек.

13 апреля в Ереване и других городах Армении начались массовые акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на должность главы правительства. 17 апреля парламент все же поддержал кандидатуру Саргсяна на должность премьер-министра, Однако 23 апреля он объявил об отставке на фоне акций неповиновения.

Во время президентства Саргсяна была изменена Конституция, Армения стала парламентской республикой, и власть перешла в руки премьера.