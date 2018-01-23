Министерство здравоохранения направит в Закарпатскую область 10 тысяч вакцин от кори. Об этом сообщил главный директор «Центра общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита на брифинге, передает 112 Украина.

«Мы хотим констатировать, что в связи со вспышкой кори в течение декабря-января наблюдается повышение заинтересованности и бум вакцинации. В связи с этим вакцины используются значительно быстрее, чем было запланировано регионами. Минздрав пока оперативно реагирует на запросы регионов, в частности Закарпатской области. Туда будет передано до 10 тыс. вакцин из других областей в ближайшее время», - сказал он.

Курпита добавил, что на данный момент в Минздраве проходит служебное расследование по факту недостачи вакцин.

«Сейчас проходит служебное расследование в Минздраве из-за недостатка вакцин в отдельных областях, о чем мы сообщим дополнительно», - отметил он.

Напомним, ранее председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что заказал вакцину от кори в Венгрии, поскольку сейчас в области нет вакцин.

По его словам, с 22 января детские учебные заведения Тячевского района (общеобразовательные школы, детсады, школы искусств) закрылись на две недели на карантин.