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С понедельника, 22 января, детские учебные заведения Тячевского района (общеобразовательные школы, детсады, школы искусств) закрываются на две недели на карантин.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Закарпатской ОГА, соответствующее распоряжение принято главой Тячевской райгосадминистрации в связи с резким увеличением заболеваемости корью. Детские учреждения не будут работать две недели, до 5 февраля. Напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах Закарпатья.

«Болезнь продолжает быстро распространяться областью, - заявил глава ОГА  Геннадий Москаль. - По состоянию на вечер пятницы, 19 января, на Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78% больных – это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины».

Он заявил, что область не получает вакцину и дальше.

«В течение прошлого года Минздрав дал нам меньше трети от необходимого количества вакцины, поэтому мы вынуждены были просить ее как гуманитарную помощь у Венгрии. Постоянно обращаемся в Минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство Минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю – это ложь! На Закарпатье уже две недели нет никакой вакцины от кори, а все наши обращения в Минздраве игнорируются. Если, не дай Бог, в области начнутся летальные случаи, вся ответственность за это ляжет на рыхлое руководство Министерства здравоохранения», - заявил Москаль.
ForUm

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