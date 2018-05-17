Испанский «Атлетико» обыграл французский «Марсель» со счетом 3:0 и в третий раз в своей истории стали обладателями трофея Лиги Европы.

«Марсель» в третий раз участвовал в финале этого турнира (до 2009 года соревнования носили название Кубок УЕФА) и ни разу не победил. Героем финального матча стал форвард «Атлетико» - француз Антуан Гризманн, сообщает УНИАН.

На 21-й минуте первого тайма он воспользовался нерасторопностью защитников «Марселя» и легко открыл счет. На 49-й минуте тот же Гризманн забил похожий гол - перехват в центре, красивая распасовка в касание, и Коке зряче выводит Гризманна на ворота. 2:0. На 89-й минуте Коке установил окончательный счет - 3:0.

Подопечные Диего Симеоне завлаели вторым по значимости еврокубковым трофеем.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая. В нем сыграют «Реал» и «Ливерпуль».