Вчера, 15 мая, в Запорожье во время акции «Радужный флешмоб» мужчина бросил в толпу петарду, в результате взрыва которой был ранен полицейский, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
В главке отметили, что акция в поддержку прав представителей ЛГБТ в обществе проходила на бульваре Шевченко возле здания Запорожского городского совета
Во время мероприятия один из граждан бросил в толпу участников петарду и пытался убежать. Полицейские мгновенно среагировали и задержали правонарушителя.
В результате взрыва ранения получил полицейский. Его с рваной раной нижней конечности доставили в городскую больницу.
Злоумышленник 1972 года задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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