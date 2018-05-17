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Вчера, 15 мая, в Запорожье во время акции «Радужный флешмоб» мужчина бросил в толпу петарду, в результате взрыва которой был ранен полицейский, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В главке отметили, что акция в поддержку прав представителей ЛГБТ в обществе проходила на бульваре Шевченко возле здания Запорожского городского совета

Во время мероприятия один из граждан бросил в толпу участников петарду и пытался убежать. Полицейские мгновенно среагировали и задержали правонарушителя.

В результате взрыва ранения получил полицейский. Его с рваной раной нижней конечности доставили в городскую больницу.

Злоумышленник 1972 года задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
ForUm

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