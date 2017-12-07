В Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся матч 6-го, заключительного тура Лиги Европы, в котором «Динамо» принимало сербский «Партизан».

Вице-чемпион Украины одержал крупную победу со счетом 4:1, сообщает УНИАН.

Защитник «Динамо» Николай Морозюк открыл счет уже на 6-й минуте матча, сыграв на добивании.

На 28-й минуте Мораес забил второй гол киевлян после паса того же Морозюка. Уже через три минуты Мораес сделал дубль - также после паса Николая Морозюка.

В добавленное к первому тайму время Евтович отыграл один гол с пенальти.

Во втором тайме динамовцы отличились только раз - на 77-й минуте Мораес уверенно реализовал пенальти, оформив хет-трик.

Победа над «Партизаном» позволила «Динамо» занять первое место в группе Лиги Европы.