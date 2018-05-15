Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

«Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом», – отметил он.

По словам Главы государства, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают - бремя совершенного международного преступления для России будет только расти. «Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции. Напомню, по моему поручению в Арбитражный Трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста», – подчеркнул Президент.

«Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», – подытожил Порошенко.

Напомним, 15 мая Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив.

Как известно, Украина готовит санкционный список компаний-строителей Керченского моста.

В Мининфраструктуры заявили, что Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Президент Украины поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.