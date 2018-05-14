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На границе сектора Газа во время протестов палестинцев против открытия посольства США в Иерусалиме был убит по меньшей мере 41 палестинец, еще около 900 человек были ранены, сообщает 112 Украина.

Ранее сообщалось о 25 погибших палестинцах.

Десятки тысяч палестинцев вышли на марш к границе в секторе Газа, который позже перешел в столкновения с военными. Протестующие приблизились к заграждению на границе. В то же время израильская сторона заявила, что палестинцам не разрешено пресекать границу.

Демонстранты подожгли шины, некоторые бросали камни в израильских военных. В свою очередь военные применили слезоточивый газ, снайперы начали стрелять на поражение.

Это число погибших на границе сектора Газа самое высокое с 2014 года.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

18 декабря США наложили вето на проект резолюции ООН, отвергающий признание Иерусалима столицей Израиля. 
ForUm

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