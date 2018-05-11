Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что план президента России Владимира Путина осуществить «военную прогулку» в Киев сейчас невозможен.

Об этом он сказал во время выступления на тематической платформе «Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины» проекта «Острог FORUM-2018» в Национальном университете «Острожская академия» в Остроге (Ривненская область), сообщает УНИАН.

«Сегодня украинская армия в совершенно другом состоянии. План Путина военной прогулки в Киев сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины и ее войска, всего народа», - подчеркнул генпрокурор.

Луценко также подчеркнул, что не надо думать, что Путин «хочет Крым или Донбасс» или «хочет защищать так называемых русскоязычных». «Не думайте, что он хочет каким-то образом влиять на ситуацию в восточной Украине. Задача Путина - не допустить успешной Украины. Успешная Украина является смертельным примером для Российской империи. Как только часть Российской империи убедится, что самостоятельная, независимая в полном смысле этого слова Украина живет лучше ... на этом закончится и эта империя, как и все предыдущие во все тысячелетия до этого», - сказал Луценко и добавил, что Россия воюет на «обескровливание» Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что Донбасс будет освобожден путем дипломатических, экономических и других мирных методов.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы РФ готовы в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также заявил, что российские войска, которые стоят на границе с Украиной, готовы к масштабному применению для ведения континентальной войны.