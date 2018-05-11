также в разделеПолитика
Мингарелли: ЕС пока не может предложить Украине перспективу членства 25
От Савченко ушли адвокаты 120
ЕС ввел санкции против организаторов «выборов» в Крыму 40
Порошенко: «Нормандскую встречу» стоит провести в начале июня 25
Фомин: Благодаря партии «За життя» украинцы приятно удивили креативом в День Победы 50
Глава МИД Германии зовет министров «нормандской четверки» в Берлин 39
В Раде предлагают национализировать российские банки и компании 44
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном продление санкций против РФ 35
Хавич: Исполнители политического заказа против Медведчука «сами себя высекли» 65
Меркель: Мы будем добиваться восстановления суверенитета Украины 51
Порошенко анонсировал новую встречу в «нормандском формате» 120
Больше всего взносов в прошлом году получила «Батькивщина» 28
Медведчук: Украине есть все условия для серьезного снижения тарифов на газ 59
Ирина Тиран: В День победы партия «За життя» приятно удивила 90
Туск назвал дату юбилейного саммита Украина-ЕС 37
Порошенко и Туск договорились о юбилейном саммите Украина – ЕС 68
Стоякин: Празднование Дня победы показало, что «За життя» развернуло мощную региональную сеть 153
Порошенко: Не перевелись маньяки, готовые поставить мир на грань третьей мировой войны 94

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что план президента России Владимира Путина осуществить «военную прогулку» в Киев сейчас невозможен.

Об этом он сказал во время выступления на тематической платформе «Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины» проекта «Острог FORUM-2018» в Национальном университете «Острожская академия» в Остроге (Ривненская область), сообщает УНИАН.

«Сегодня украинская армия в совершенно другом состоянии. План Путина военной прогулки в Киев сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины и ее войска, всего народа», - подчеркнул генпрокурор.

Луценко также подчеркнул, что не надо думать, что Путин «хочет Крым или Донбасс» или «хочет защищать так называемых русскоязычных». «Не думайте, что он хочет каким-то образом влиять на ситуацию в восточной Украине. Задача Путина - не допустить успешной Украины. Успешная Украина является смертельным примером для Российской империи. Как только часть Российской империи убедится, что самостоятельная, независимая в полном смысле этого слова Украина живет лучше ... на этом закончится и эта империя, как и все предыдущие во все тысячелетия до этого», - сказал Луценко и добавил, что Россия воюет на «обескровливание» Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что Донбасс будет освобожден путем дипломатических, экономических и других мирных методов.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы РФ готовы в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также заявил, что российские войска, которые стоят на границе с Украиной, готовы к масштабному применению для ведения континентальной войны. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги