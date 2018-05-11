Прокуратура Николаевской области установила факт незаконного предоставления в 2009 году Очаковской райгосадминистрацией части орхидного поля площадью 9 га в частную собственность гражданину для ведения фермерского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, на указанном частном участке обнаружены многочисленные растения, занесенные в Красную книгу Украины. В частности, массово растут дикие орхидеи, плотность популяции которых на данном земельном участке составляет в среднем 30-40 особей на 1 м. кв., а местами достигает 150 на 1 м.кв. Кроме того, участок расположен в пределах прибрежных защитных полос Черного моря, озер Чернино и Черепашино.

Предоставление указанных земель в собственность законодательством не предусмотрено, подчеркнули в прокуратуре.

Реагируя на указанные нарушения, прокуратура предъявила иск в Очаковский горрайонный суд о признании незаконными и отмене распоряжений Очаковской райгосадминистрации, признании недействительными государственных актов на право собственности гражданина на земельный участок и возвращении его в собственность государства, который удовлетворен в полном объеме.

Апелляционный суд Николаевской области позицию прокуратуры поддержал, и часть указанных особо ценных земель площадью 8 га подлежит возвращению в собственность государства. В отношении земельного участка площадью 1 га судебное разбирательство продолжается.