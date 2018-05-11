также в разделеМир
Пучдемон отказался баллотироваться в премьеры Каталонии 25
Вице-президент США призвал свернуть расследование о вмешательстве РФ в выборы 51
Израиль показал видео уничтожения российского комплекса «Панцирь-С1» в Сирии 104
В США опубликовали копии постов российской «фабрики троллей» в Facebook 62
США расширили санкции против Ирана 40
В России на время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки 60
Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня 47
Польша открыла дело из-за «Северного потока-2» 67
В Москве напали на посольство Латвии 47
СМИ сообщили о новом месте встречи Трампа с Ким Чен Ыном 49
Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном 81
Медведев снова стал премьер-министром РФ 54
ОБСЕ уверяет, что ситуация на Закарпатье спокойная 35
В Праге облили краской памятник маршалу Коневу 47
Пашинян избран премьер-министром Армении 63
В Сирии разбился российский вертолет, летчики погибли 64
Трамп не поедет на открытие посольства США в Иерусалиме 27
В США опубликуют рекламу из Facebook по «российскому делу» 39

Основания отказа для граждан Грузии в пересечении границы Грузии могут быть расширены. Изменение предусмотрено законопроектом «О порядке выезда из Грузии, и въезда в Грузию граждан Грузии», сообщает «Грузия Онлайн»

Согласно законопроекту, если на пограничном пункте Грузии будет установлено, что гражданин Грузии едет в страну пространства ЕС/Шенген, с которой у Грузии режим безвизового передвижения, ему может быть отказано в пересечении границы Грузии, если у него нет: биометрического паспорта, выданного в течение последних 10 лет, и срок действия которого не меньше 3 месяцев ко дню возвращения в Грузию; обратного билета; Действующей брони гостиницы/жилой квартиры, или какого-либо иного подтверждающего документа и адреса, или адреса принимающего, легально проживающего на территории страны пространства ЕС/Шенген. Пассажирской страховки; документа, подтверждающего финансовое обеспечение поездки. 

По пояснению инициаторов законопроекта, принятие проекта преследует целью усиление превентивного механизма в рамках существующих ресурсов, чтобы сократить утечку в пространство ЕС/Шенген граждан Грузии, которые недобросовестно используют возможность безвизовой поездки. 

Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства Арчил Талаквадзе, Эка Беселия, Мамука Мдинарадзе, Георгий Вольски, Кахабер Кучава, Отар Данелия, Георгий Хатидзе, и Звиад Квачантирадзе.

Напомним, безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом начал действовать с 28 марта 2017 года.

Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги