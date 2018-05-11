Основания отказа для граждан Грузии в пересечении границы Грузии могут быть расширены. Изменение предусмотрено законопроектом «О порядке выезда из Грузии, и въезда в Грузию граждан Грузии», сообщает «Грузия Онлайн».



Согласно законопроекту, если на пограничном пункте Грузии будет установлено, что гражданин Грузии едет в страну пространства ЕС/Шенген, с которой у Грузии режим безвизового передвижения, ему может быть отказано в пересечении границы Грузии, если у него нет: биометрического паспорта, выданного в течение последних 10 лет, и срок действия которого не меньше 3 месяцев ко дню возвращения в Грузию; обратного билета; Действующей брони гостиницы/жилой квартиры, или какого-либо иного подтверждающего документа и адреса, или адреса принимающего, легально проживающего на территории страны пространства ЕС/Шенген. Пассажирской страховки; документа, подтверждающего финансовое обеспечение поездки.



По пояснению инициаторов законопроекта, принятие проекта преследует целью усиление превентивного механизма в рамках существующих ресурсов, чтобы сократить утечку в пространство ЕС/Шенген граждан Грузии, которые недобросовестно используют возможность безвизовой поездки.



Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства Арчил Талаквадзе, Эка Беселия, Мамука Мдинарадзе, Георгий Вольски, Кахабер Кучава, Отар Данелия, Георгий Хатидзе, и Звиад Квачантирадзе.

Напомним, безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом начал действовать с 28 марта 2017 года.

Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией.