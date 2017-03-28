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Между Грузией и Евросоюзом с 28 марта начал действовать безвизовый режим. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии было опубликовано 8 марта в официальном журнале Европейского Союза. Через 20 дней, то есть сегодня, 28 марта, оно вступает в силу.

Теперь граждане Грузии смогут посещать страны Евросоюза по биометрическим паспортам без виз не более чем на 90 дней в течение полугода.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны, не являющиеся членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Напомним, Совет ЕС окончательно утвердил безвизовый режим для граждан Грузии 27 февраля.
ForUm

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