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Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией.

В субботу, 10 февраля, пресс-секретарь министерства по вопросам интеграции земли подтвердил, что министр Иоахим Штамп (Joachim Stamp) написал соответствующее письмо исполняющему обязанности министра внутренних дел Германии Томасу де Мезьеру, сообщает DW.

В письме отмечается, в частности, о том, что количество искателей убежища из Грузии резко возросло, и часть этих людей занимаются «криминальной деятельностью». В письме Штамп призвал де Мезьера принять меры на европейском уровне с целью прекращения безвиза для Грузии.

Федеральное министерство внутренних дел признало, что резкий рост количества искателей убежища из Грузии является проблемой. «Принимаются соответствующие меры», - говорится в ответе Берлина.

Как сообщает медиакомпания WDR, в письме Штамп отметил, что в Германии в прошлом году количество искателей убежища с грузинскими паспортами выросло с 170 до 743 человек в месяц. При этом, как сообщает Федеральное управление по уголовным делам, некоторые из искателей убежища использует рассмотрение их заявлений для осуществления «криминальной деятельности» на территории Германии.

Между тем вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе 10 февраля отметил, что правительство страны серьезно воспринимает беспокойство стран-членов ЕС.

По его словам, пока нет условий для приостановления визовой либерализации, однако необходимо, чтобы «граждане Грузии обратили внимание на ряд правил и не нарушали их».

Джанелидзе добавил, что правительство рассмотрело конкретные планы действий по недопущению нарушений, связанных с безвизовым режимом.

Напомним, безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом начал действовать с 28 марта 2017 года.
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