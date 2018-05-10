Под жилищем заместителя председателя «Оппоблока» Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала «Интер», начались стычки.

Члены «Национального корпуса» прорвали оцепление правоохранителей и подожгли файеры, сообщает УНИАН.

Активисты уже находятся на территории дома депутата. Они ходят по недостроенной части двора. Также участники пикета обрисовывают здание граффити и клеят на стены собственные постеры с надписью «Интер» будет наш».

Сообщается, что в результате стычек пострадал один журналист.

Поместье охраняют около 50 полицейских. Активисты заявили, что они хотят пройти к реке Козинка. Правоохранители им помешали, возникла толкотня.

Как сообщал ForUm, в сети появилось видео с фрагментами концерта «Победа. Одна на всех», который телеканал «Интер» подготовил к 9 мая.

Ведущий мероприятия Андрей Доманский среди прочего призывает не позволять, «чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных маршей в нашей столице».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.

9 мая активисты «Национального корпуса» пикетировали телеканал с требованием изъять пропагандистские заявления. 10 мая они заявили, что собираются продолжать акцию протеста.