также в разделеОбщество
Названа дата старта большой приватизации 8
МВД начало разрабатывать план деоккупации Донбасса 23
У мэров городов и глав облсоветов вырастет зарплата 13
Корчак уверяет, что не вмешивается в проверку своих деклараций 11
Посольство уточняет: В Польше один человек напал на украинца 14
НАБУ разоблачило схемы в ОПК более чем на миллиард 23
Синоптики предупреждают о заморозках 96
Прокуратура завершила расследование убийства Вороненкова 48
С 11 мая в Украине существенно похолодает 45
В Украине будут выращивать хищных жуков для борьбы с короедом 31
Украина не знает о судьбе 300 человек на Донбассе 26
Нацкорпус обещает «интересную жизнь» «Интеру» 78
В Крыму прошли обыски, задержаны двое крымских татар 30
В украинских поездах появятся видеокамеры 28
Экс-министра Захарченко заметили на акции в Москве 36
В Днипре на активиста составили протокол за «чучело сепаратиста» 38
Связка судьи и нардепа: рейдеры под «крышей» реформ 60
В Греции 9 мая пригласили возложить венок представителя «Новороссии» 60

Под жилищем заместителя председателя «Оппоблока» Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала «Интер», начались стычки.

Члены «Национального корпуса» прорвали оцепление правоохранителей и подожгли файеры, сообщает УНИАН.

Активисты уже находятся на территории дома депутата. Они ходят по недостроенной части двора. Также участники пикета обрисовывают здание граффити и клеят на стены собственные постеры с надписью «Интер» будет наш». 

Сообщается, что в результате стычек пострадал один журналист.

Поместье охраняют около 50 полицейских. Активисты заявили, что они хотят пройти к реке Козинка. Правоохранители им помешали, возникла толкотня.

Как сообщал ForUm, в сети появилось видео с фрагментами концерта «Победа. Одна на всех», который телеканал «Интер» подготовил к 9 мая.

Ведущий мероприятия Андрей Доманский среди прочего призывает не позволять, «чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных маршей в нашей столице».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.

9 мая активисты «Национального корпуса» пикетировали телеканал с требованием  изъять пропагандистские заявления. 10 мая они заявили, что собираются продолжать акцию протеста.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

134
Теги