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В селе Орлиное в аннексированном Крыму утром 10 мая прошли обыски, после которых задержаны двое крымских татар, сообщает организация «Крымская солидарность».

По ее данным, задержанные – два родных брата Эрнест и Энвер Сейтосманов. В организации рассказали, что они являются двоюродными братьями Нури Примова, осужденного якобы за участие в террористической организации.

В «Крымской солидарности» со ссылкой на местных активистов заявили, что Эрнест Сейтосманов активно помогал семьям осужденных по обвинению в связях с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» - Руслана Зейтуллаева, Нури Примова, Ферат Сайфуллаевой и Рустема Ваитова.

 Защитники арестованных и осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
ForUm

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