Кабинет Министров Украины утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, приватизация данных объектов будет способствовать их модернизации и техническому переоснащению, а также позволит выполнить план по приватизации на 2018 год (21,3 млрд гривен в государственный бюджет).

Согласно распоряжению, 18 объектов находятся в управлении ФГИ: энергопоставляющие компании «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, «Азовмаш», «Турбоатом», Запорожский титано-магниевый комбинат, «Ориана», Завод алюминиевой фольги, «Президент-Отель», «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и «Сумыхимпром».

3 объекта находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли: Объединенная горно-химическая компания, завод «Электротяжмаш», Днепровский электровозостроительный завод.

2 объекта находятся в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия: «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ).

1 объект подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности – «Угольная компания «Краснолиманская»), 1 объект подчинен Кабинету Министров Украины – «Национальная акционерная компания «Украгролизинг» и 1 объект подчинен Министерству здравоохранения – «Индар».

Данное распоряжение было принято с 3-дневной доработкой с Министерством экономического развития и торговли, Министерством финансов и Министерством аграрной политики и продовольствия.