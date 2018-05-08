По состоянию на 18:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 4 учителя общеобразовательной школы №8, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 11 детей по-прежнему находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Ранее сообщалось о госпитализации 53 учеников и 2 учителей.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.