По состоянию на 18:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 4 учителя общеобразовательной школы №8, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 11 детей по-прежнему находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.
Ранее сообщалось о госпитализации 53 учеников и 2 учителей.
Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).
По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом
По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время