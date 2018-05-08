По факту массового отравления детей в одной из школ Черкасс возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба облполиции.

По данным полиции, по состоянию на 11:00 к врачам за помощью обратилось 22 ребенка.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ города Черкассы около 20-ти детей потеряли сознание. Детьми занимаются медицинские работники. На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели и другие службы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Причины ухудшения состояния у детей устанавливаются.

По данным ГосЧС, на 11:00 в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы.