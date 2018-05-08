В Черкассах к врачам обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы, сообщает пресс-служба Министерства зравоохранения.

«Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей», – говорится в сообщении.

Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации. Их состояние стабильное.

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет. Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

По состоянию на 14:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.