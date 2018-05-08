Ситуация с массовым отравлением учеников черкасской школы находится под контролем, рисков для здоровая детей нет. Об этом в Черкассах заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Глава правительства вместе с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и группой профильных врачей из Киева посетили Черкасскую областную детскую больницу, где находятся школьники.
По словам премьера, детям проведены все анализы. В больнице остаются врачи Минздрава, которые оказывают консультативную помощь. Сейчас на лечении находятся 50 детей, в том числе 11 - в реанимации. Состояние детей удовлетворительное. «Влачи сработали оперативно и профессионально. Все анализы сделаны. Рисков нет. Предоставляем нужную лабораторную и консультативную поддержку. Причины отравления выясняем», – подчеркнул он.
«Ситуация полностью под контролем. По предварительной версии, произошло локальное распыление какого-то вещества. Правоохранители работают», - сказал глава правительства.
Он сообщил, что ни в воздухе, ни в воде вредных веществ не обнаружено. «Но все сделает следствие и лаборатории. Исследования будут проводиться в том числе в лабораториях Киева», – подчеркнул Гройсман.
Глава Правительства провел заседание оперативного штаба по расследованию причин происшествия.
«Мы работаем над тем, чтобы выяснить причины произошедшего. Обращаюсь в Службу безопасности, Национальную полицию. Возможно, имели место скоординированные действия. Это важно расследовать. Надо проследить всю историю. Помощь со стороны правительства предоставляется в полном объеме. Поручение ГосЧС и Минздраву – улучшить координацию. Жду доклад о развитии ситуации», – сказал Гройсман.
Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).
По состоянию на 14:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.
По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом
По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
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