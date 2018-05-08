также в разделеПроисшествия
Полиция расследует разгром офиса пророссийской организации в Харькове 10
Гройсман вылетел в Черкассы 36
На Днепропетровщине во время линейки стало плохо 16 школьникам 53
На Николаевщине произошло ДТП с гражданами Турции, есть жертвы 22
Полиция начала расследовать отравление детей в Черкассах 46
Ситуация в Черкассах: в больнице уже 47 учеников, 11 – в реанимации 85
В черкасской школе – массовое отравление, 42 ученика – в больнице 171
Суд арестовал захваченного в плен боевика «ДНР» 22
На Донбассе горячо: Боевики бьют из артиллерии, ООС активно обороняются 52
В кинотеатре Львова жестоко избили зрителя за громкие разговоры 61
Шестеро украинцев пострадали в ДТП в Румынии 27
Под Киевом школьник зарезал 15-летнего товарища 53
В Черновицкой области девочка упала со скалы 44
В Днипре повредили монумент «Безымянная высота» 57
В Харькове неизвестные сбросили бюст Жукова 61
ИС: Кремль готовится «мобилизовать» пророссийский электорат в Украине 66
На Львовщине горит 10 гектаров торфяника 25
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки 80 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 47

По состоянию на 14:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 2 учителя общеобразовательной школы №8, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГосЧС.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

Всего на линейке находилось 424 ученика.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

302
Теги