По состоянию на 14:30 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы 53 ученика и 2 учителя общеобразовательной школы №8, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГосЧС.

Напомним, 8 мая в 09:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

Всего на линейке находилось 424 ученика.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.