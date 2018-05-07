В связи с внезапным потеплением, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации от 7 мая, в Киеве запрещается движение грузовиков массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 т при температуре выше 28º C с 10:00 до 22:00, сообщается на странице Facebook департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В ведомстве также обратили внимание, что Управление патрульной полиции в Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети столицы.

Напомним, из-за многочисленных температурных рекордов в начале мая климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проинформировали об окончании метеорологической весны и начале лета в столице.