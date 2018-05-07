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Из-за многочисленных температурных рекордов в начале мая климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проинформировали об окончании метеорологической весны в столице, сообщает пресс-служба обсерватории.

Так, по данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднесуточная температура воздуха на проспекте Науки с 29 апреля превышает +15,0° С, что знаменует начало метеорологического лета. Метеорологическая весна, которая началась 24 марта и длилась всего 36 дней, закончилась, но за этот короткий период в столице 7 дней оказались уже летниками со среднесуточной температурой выше 15,0° С. Она почти на месяц была короче климатической нормы.

Отмечается, что нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Раньше всего за 137 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году - 22 апреля.

Климатологии подчеркнул, что наступление лета защищает киевлян от весенних заморозков.

Напомним, в столице за четыре дни мая метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского зафиксировали уже 10 температурных рекордов.
ForUm

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