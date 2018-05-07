Команда расследователей международной группы Bellingcat установила личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двоих полковников и троих подполковников, принимавших непосредственное участие в обстреле Мариуполя 24 января 2015 года.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Кроме того, удалось установить, что за день до обстрела Мариуполя из России в Украину были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО). Рано утром 24 января 2015 года эти батареи были развернуты рядом с селом Безымянное с целью обстрелов Мариуполя и его окрестностей, а впоследствии были возвращены в Россию.

В ходе анализа событий 23 и 24 января 2015 года Bellingcat также удалось выявить двоих российских генералов, принимавших участие в отборе и назначении российских артиллерийских специалистов на руководящие посты на востоке Украины.

Так, были установлены следующие российские офицеры, осуществлявшие командование батарей РСЗО на различных уровнях в день обстрела Мариуполя или дававшие целеуказание из другого района на востоке Украины:

Генерал-майор Степан Степанович Ярощук

Александр Иожефович Цаплюк, позывной «Горец»

Александр Анатольевич Муратов

Максим Владимирович Власов, позывной «Югра»

Сергей Сергеевич Юрченко, позывной «Воронеж»

Александр Валерьевич Грунчев, позывной «Терек»

Установлены следующие российские офицеры, занимавшиеся отбором и отправкой артиллерийских командиров и артиллерийских систем на восток Украины:

Полковник Олег Леаргиевич Кувшинов

Генерал-майор Дмитрий Николаевич Клименко

Полковник Сергей Иванович Лисай

Также установлены двое боевиков, граждан России и Украины, осуществлявших непосредственное командование артиллерийскими подразделениями, которые обстреливали Мариуполь:

Александр Михайлович Евтоди, позывной «Пепел»

Граир Манукович Егиазарян, позывной «Шрам»

Напомним, в СБУ подтвердили, что обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе 24 января 2015 года осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ.