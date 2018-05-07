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В столице за четыре дни мая метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского зафиксировали уже 10 температурных рекордов, сообщает пресс-служба обсерватории.

Так, 5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,2° С, что на 1,8° С выше предыдущего максимума 1954 года.

В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 1,8° С историческое значение того же 1954 года. Она составила +23,8° С.

Напомним, 3 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до + 30,2 ° С, что на 1,4 ° С выше предыдущего максимума 1934 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,8 ° С историческое значение того же 1934 года. Она составила + 22,8 ° С.

Ночь на 4 мая оказалась самой теплой с 1881 года в Киеве.
ForUm

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