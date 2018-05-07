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Премьер-министр Владимир Гройсман считает процесс выборов в объединенных территориальных громадах слишком политизированным.

Об этом он сказал, открывая мероприятие в рамках недели «Открытое правительство», сообщает Укринформ.

«Мне кажется, что сейчас в ОТО довольно политизирован  процесс избрания. Мне говорят, эксперты сказали, что выборы местных громад были одними из самых грязных со времен Революции достоинства. У меня есть вопрос, потому что это недопустимо. Могу себя называть одним из авторов децентрализации в Украине. Я не для этого вводил реформу! И не за это борюсь. Не для того, чтобы кто-то скупал голоса за тысячу гривен, а для того, чтобы эффективно использовали ресурсы и меняли ситуацию», - заявил Гройсман.

По его словам, сейчас актуальны вопросы ответственности на местах, изменения избирательной системы, а также тесного взаимодействия власти и общества. «Потому что если власть будет смотреть в одну сторону, а громада в другую, между ними пропасть будет колоссальной. И тогда общество будет скатываться вниз с точки зрения качества жизни», - подчеркнул премьер-министр.

По его мнению, общество должно понимать, что децентрализация делает его независимым и самодостаточным.

Напомним, 29 апреля состоялись выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 40 объединенных территориальных общинах на территории 17 областей страны. Во время этих выборов полицейские обнаружили нарушения избирательного законодательства, среди которых наиболее характерны препятствование осуществлению избирательного права и подкуп избирателей.

По результатам выборов открыто 19 уголовных производств.

  
ForUm

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