По результатам выборов в ОТО открыто 19 уголовных производств, сообщили ForUm’у в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отметил зампредседателя полиции – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, нарушения выявлены в Одесской и Днепропетровской (по 5 фактов), Харьковской (3), Кировоградской (2), а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях – по 1 такому факту. Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия и следственные действия для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

«В действующем законодательстве предусмотрена недостаточно строгая ответственность за совершение преступлений указанной категории. Это приводит к ощущению безнаказанности и побуждает к совершению их снова и снова», - считает Невгад.

В с вязи с этим МВД совместно с Национальной полицией и гражданской сетью «ОПОРА» разработали проект закона № 8270 от 13.04.2018 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства». Этот законопроект поддержал Кабинет Министров Украины.

Начальник ГСУ подчеркнул, что принятие этого законопроекта будет способствовать более эффективному противодействию нарушением избирательного законодательства, а также – эффективной деятельности правоохранителей. Кроме того, изменения на законодательном уровне обеспечат формирование условий для неотвратимости наказания для нарушителей законодательства на выборах.

Напомним, 29 апреля состоялись выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 40 объединенных территориальных общинах на территории 17 областей страны. Во время этих выборов полицейские обнаружили нарушения избирательного законодательства, среди которых наиболее характерны препятствование осуществлению избирательного права и подкуп избирателей.