Обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе 24 января 2015 года осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ. Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время досудебного расследования нашими следователями установлено и доказано, что этот террористический акт осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ», - сообщил Грицак.

По его словам, с территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович. Во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Цаплюк Александр Йожефович, позывной «Горец». Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной «Югра».

Следователи СБУ установили непосредственное участие в обстрелах подразделений 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная Гвардейская Таманская мотострелковая бригада). «Благодаря проведенной кропотливой работе удалось поминутно зафиксировать и задокументировать пересечение российскими подразделениями российско-украинской границы и путь на позиции террористов, с которых осуществлялся обстрел Мариуполя», - подчеркнул председатель СБУ.

По его словам, два дивизиона реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава Вооруженных сил РФ осуществили более 120 выстрелов по мирному городу неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами С-21ОФ. «После получения информации о выезде на участок миссии ОБСЕ российские военнослужащие начали трусливо «заметать» следы преступления и прятать технику для последующего возврата в РФ», - отметил Грицак.

Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения кадровыми военными РФ этого преступления против мирного населения Украины. Сейчас одиннадцати военнослужащим ВС РФ, а также их пособникам из числа боевиков террористической организации «ДНР», причастным к преступным обстрелам, сообщается о подозрении в совершении теракта и ведении агрессивных военных действий.

Грацак подчеркнул, что решение об обстреле мирного города другой страны не принимается на уровне генерал-майоров. «Понятно, что санкции на осуществление этого террористического акта принимались высшим политическим и военным руководством России», - отметил председатель СБУ.

По его словам крайне цинично, что 2-я Гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, бывшая 5-я отдельная Гвардейская Таманская мотострелковая бригада, которая обстреливала Мариуполь, примет участие 9 мая в параде в Москве на Красной площади.

Выводы расследования в ближайшее время будут переданы в Международный суд ООН по иску Украины о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

Напомним, утром 24 января 2015 года члены незаконных вооруженных формирований из реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли восточную окраину Мариуполя.

В результате массированного обстрела погибли 30 человек, еще более 100 получили ранения. Полностью и частично были разрушены более 200 зданий.

22 июля 2016 года суд приговорил бывшего милиционера, который наводил «Грады» незаконных вооруженных формирований во время обстрела микрорайона «Восточный» в Мариуполе, к 9 годам лишения свободы.