также в разделеОбщество
В Украине изменили правила предоставления субсидий 49
Минздрав рассказал, как уберечься от отравления на пикнике 82
В апреле СБУ нашла 14 тайников с оружием на Донбассе 41
Застрявшие в Египте украинцы улетят вечером 93
ГПУ направила в суд дело скрывавшегося в Европе «титушки» 34
На Херсонщине производили «французские» и «испанские» вина для США 158
В штабе ООС определили зону безопасности и режимы пребывания на Донбассе 842
В Египте застряли более 200 украинских туристов 105
В оккупированном Донецке восстановили связь Vodafone 54
Украина вводит особый порядок на Донбассе 1085
27 апреля. Картина дня 71
Дело Сущенко: Стала известна дата прений сторон 41
У бывшего бойца «Правого сектора» изъяли арсенал оружия 45
Аварийный ремонт на трассе Киев-Одесса завершили досрочно 38
Труба утвердил состав Совета общественного контроля ГБР 34
ГПУ объяснила, с чем связаны обыски в николаевских портах 54
Арест подозреваемому в убийстве Ноздровской снова продлили 417
НАБУ опубликовало видео получения взятки сотрудником СБУ 56

В воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Так, выборы проходят в 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТО. В состав этих 40 ОТО вошли 133 местных совета.

В Винницкой, Волынской, Сумской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях такие выборы в 1 объединенной территориальной общине, Днепропетровской – в 4 ОТО, в Запорожской – 7 ОТО, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Полтавской –  2, в Ривненской, Кировоградской и Одесской – в 3 ОТО, в Харьковской области – в 4,  в Хмельницкой  и Черновицкой области – в 2 ОТО.

Кроме того, 29 апреля проходят дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТО. В частности, в Житомирской области такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской области – в 1 сельссовете, в Харьковской и Черновицкой области – в 1 поселковом совете.

После проведения выборов 29 апреля в целом в Украине будет создано 705 ОТО.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги