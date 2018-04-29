В воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Так, выборы проходят в 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТО. В состав этих 40 ОТО вошли 133 местных совета.

В Винницкой, Волынской, Сумской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях такие выборы в 1 объединенной территориальной общине, Днепропетровской – в 4 ОТО, в Запорожской – 7 ОТО, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Полтавской – 2, в Ривненской, Кировоградской и Одесской – в 3 ОТО, в Харьковской области – в 4, в Хмельницкой и Черновицкой области – в 2 ОТО.

Кроме того, 29 апреля проходят дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТО. В частности, в Житомирской области такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской области – в 1 сельссовете, в Харьковской и Черновицкой области – в 1 поселковом совете.

После проведения выборов 29 апреля в целом в Украине будет создано 705 ОТО.