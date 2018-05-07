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Администрация президента РФ поставила перед политтехнологами задачу провести оценку электорального потенциала граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также тех, которые временно проживают в РФ, на предмет возможности «стимулирования их волеизъявления» в поддержку подходящего для Кремля кандидата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«По информации ИС, администрация президента РФ поставила перед политтехнологами Российского института стратегических исследований (РИСИ) задачу провести оценку электорального потенциала граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также тех, которые временно проживают в РФ, на предмет возможности «стимулирования их волеизъявления» в поддержку подходящего для Кремля кандидата/кандидатов на президентских выборах 2019 года в Украине», – отметил он.

По словам Тымчука, исследования будут проводиться под руководством российского политолога, директора Центра политической конъюнктуры А.Чеснакова. «В связи с этим, командой А.Чеснакова разрабатываются схемы «избирательной мобилизации» граждан Украины в ОРДЛО и РФ включительно с финансовым и транспортным обеспечением для тех пророссийски настроенных украинских граждан, которые будут голосовать на президентских выборах», – подчеркнул он.

«Российская сторона рассчитывает организовать «управляемое голосование» в РФ, параллельно проводя активную «предвыборную работу» в Украине. В последнем случае, по предварительным оценкам, Кремль рассчитывает на поддержку не менее двух миллионов пророссийско ориентированных и чувствительных к кремлевской пропаганде граждан Украины. Общего количества избирателей, которых можно «мобилизовать», по расчетам российских экспертов, будет достаточно для обеспечения выхода во второй тур президентских выборов выгодного РФ кандидата, а в дальнейшем - и его победы», – подытожил Тымчук.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что Кремль будет грубо вмешиваться в процесс выборов в Украине в 2019 году, используя их для разжигания хаоса, беспорядков и дискредитации демократии.
ForUm

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