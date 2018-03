Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал утечку данных компании и ситуацию с Cambridge Analytіca. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает «Экономическая правда».

«Я хочу поделиться информацией о ситуации с Cambridge Analytica, в частности о шагах, которые мы уже сделали, и которые мы планируем сделать для решения этой важной проблемы», - написал он.

«Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не можем этого сделать, тогда мы не заслуживаем того, чтобы вас обслуживать. Я работал, чтобы точно понять, что произошло, и убедиться, что это не произойдет снова», - добавил Цукерберг.

Цукерберг описал хронологию событий от запуска социальной сети до сегодняшнего дня. Он вспомнил Когана и его приложение, и отметил, что после того случая ни одно из приложений Facebook не может получить доступ к информации друзей, если они также не дали разрешение этому приложению.

«На прошлой неделе мы узнали от The Guardian, The New York Times и Channel 4, что Cambridge Analtica, возможно, не удалила данные. Мы сразу запретили им пользоваться любыми из наших услуг», - отметил он.

По его словам, Cambridge Analtica утверждает, что они все же удалили данные и согласились провести криминалистическую проверку фирмой, которую наняла Facebook, чтобы подтвердить это. Facebook также сотрудничает с регуляторами, которые расследуют то, что произошло.

«Это было нарушением доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это также было нарушением доверия между Facebook и людьми, которые делятся своими данными с нами и ждут от нас защиты. Нам нужно это исправить», - отметил глава.

По словам Цукерберга, компания уже сделала важные шаги сразу когда узнала, что Коган передал информацию третьим лицам, но назвал также дополнительные меры, которые собирается предпринять:

«Во-первых, мы исследуем все приложения, которые имели доступ к большому количеству информации, до изменений, которые были введены в 2014. Мы проведем полную проверку любой подозрительной программы. Мы закроем доступ любому разработчику с нашей платформы, который не соглашается на тщательный аудит. И если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли личной информации, мы запретим их приложения и сообщим каждому, что эти приложения могли использовать их информацию. Это также касается данных людей, которыми злоупотреблял Коган.

Во-вторых, мы ограничим доступ к данным для разработчиков, чтобы избежать других видов злоупотреблений. Например, мы закроем разработчикам доступ к данным, если вы не пользовались своим приложением более 3 месяцев. Мы минимизируем количество данных, которые вы предоставляете приложению при входе - останется только ваше имя, фотография профиля и электронный адрес.

Мы потребуем от разработчиков не только получать одобрение, но и подписывать договора, чтобы любой мог попросить доступ к своим публикациям и другим личных данных. Больше мы сможем рассказать в в ближайшие несколько дней.

В-третьих, мы хотим убедиться, что вы понимаете, каким программам вы позволили получить доступ к вашим данным. В следующем месяце верхней части ленты новостей появится инструмент, с помощью которого вы легко сможете отменить разрешения на доступ к данным для любого приложения.

Такой инструмент есть в настройках конфиденциальности, но мы вынесем его вверх, чтобы его могли видеть все.

«Это я запустил Facebook, и в конце концов я отвечаю за то, что происходит на нашей платформе. Я серьезно отношусь к тому, что нужно для защиты нашего общества. Хотя эта конкретная проблема, связанная с Cambridge Analytica, не может произойти снова, это не меняет того, что произошло раньше. Мы используем этот опыт, чтобы сделать нашу платформу более безопасной и защитить наше общество», - отметил Цукерберг.

«Я хочу поблагодарить всех вас, кто продолжает верить в нашу миссию и работать над созданием этого сообщества. Я знаю, что для решения этих вопросов требуется больше времени, чем мы хотели бы, но я обещаю вам, что мы будем работать над этим и будем строить лучший сервис в долгосрочной перспективе», - добавил он.

Напомним, 17 марта стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети.

Из-за скандала акции Facebook 19 марта упали на 8%.

Кроме того, Цукерберга пригласили в Европарламент для предоставления объяснений в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.