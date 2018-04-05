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Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook. Об этом рассказал главный технический директор Facebook Майк Шропфер, говорится в сообщении на сайте администрации соцсети, сообщает УНИАН.

Facebook сообщила, что большинство пользователей, чьи данные могла собрать Cambridge Analytica, находятся в США.

Компания также заявила, что в будущем позволит пользователям соцсети узнать, получила ли Сambridge Analytica доступ к их персональным данным. «Мы также расскажем людям о том, получала ли Cambridge Analytica доступ к их данным», - пообещал Шропфер. Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании. Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку».

Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

 
ForUm

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