Адвокатом народного депутата Надежды Савченко стал Александр Шадрин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Алексей Шевчук.

«Сегодня нашим партнером Александром Шадриным была принята защита Надежды Савченко», – написал он.

По словам Шевчука, сегодня «с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы». «Впереди очень много работы, но мы верим в работу партнера, ведь на его счету много победных дел. Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту», – подчеркнул он.

Ранее Шадрин защищал экс-мэра Славянска Неля Штепу, экс-нардепа от запрещенной Компартии Украины Аллу Александровскую и антимайдановца Гната Кромского, известного по прозвищу «Топаз».

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.