Президент Петр Порошенко уверен, что процесс создания антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии текущего года. Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус» при обсуждении вопроса сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы стремимся ускорить процесс создания антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш», - заявил он.

Порошенко отметил, что вместе с позицией о необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, МВФ отмечает значительный экономический рост Украины и проведения реформ в нашем государстве.

«Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли больше, чем за 25 лет до этого», - подчеркнул Президент, отметив, что это не только оценка МВФ, но и Всемирного банка.

«Мы в рейтинге Doing Business с 137-го места в 2013 году поднялись на 76-ю позицию. Темпы экономического развития в этом году очевидно вырастут на 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны», - также подчеркнул Глава государства.

Напомним, 1 марта Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что антикоррупционный суд должен быть готов к рассмотрению первых дел уже в начале 2019 года.