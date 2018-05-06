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26 апреля Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как известно, Генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. В то же время, снятие ограничений в рамках Генерализированной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой Украины проекта закона №7466, известного как законопроект «Об организации коллективного управления», – отметили в министерстве.

По данным МЭРТ, проект закона №7466 разработало Минэкономразвития. Его цель - установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав. 1 марта Верховная Рада Украины поддержала законопроект в первом чтении. 19 апреля народные депутаты начали рассмотрение этого законопроекта во втором чтении и продолжат его рассмотрение на следующих заседаниях.

Напомним, что с конца июля 2015 года Украина наравне с другими государствами-бенефициарами получила возможность экспортировать в Соединенные Штаты около 5 тысяч наименований товаров в беспошлинном режиме.

Такие возможности были получены в рамках обновления программы Генеральной системы преференций США, которая длилась с 29 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении товаров, изготовленных в Украине. 

 
ForUm

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