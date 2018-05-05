Сегодня, 5 мая, в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе произошел пожар на автостоянке, в результате которого сгорели 54 автомобиля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве в 13:19.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений и было установлено, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.

В 14:08 пожар был локализован на площади 200 кв. м, в 14:15 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.