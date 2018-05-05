также в разделеСтолица
В Киеве завершают подготовку к повышению цен на проезд 27
На столичном Подоле прогремел взрыв, погиб мужчина 44
КГГА советует пересесть на общественный транспорт в день финала ЛЧ 36
В Киеве горел Труханов остров 66
Прошедшая ночь в Киеве стала самой теплой за 137 лет 34
Активисты схватили в Киеве бразильца, воевавшего на стороне боевиков 180
В Киеве Mercedes врезался в платформу с танком 165
Задержаны три участника стычки, в которой подстрелили сотрудника СБУ 32
В Киеве обнаружили клещей-переносчиков опасной болезни 62
2 мая в Киеве были превышены все температурные рекорды 33
В Киеве подстрелили сотрудника СБУ 100
Били молотком и ножом: боец АТО рассказал подробности нападения 62
Нападение на участника АТО в Киеве квалифицировали как хулиганство 201
Стало известно о состоянии «киборга», на которого напали в столице 79
В аэропорту «Киев» в самолет врезался погрузчик 124
В Киеве неизвестные с ножом напали на «киборга» 151
Май в Киеве начался с температурных рекордов 42
Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года и одним из самых сухих 38

Сегодня, 5 мая, в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе произошел пожар на автостоянке, в результате которого сгорели 54 автомобиля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве в 13:19.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений и было установлено, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.

В 14:08 пожар был локализован на площади 200 кв. м, в 14:15 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

102
Теги