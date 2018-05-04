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Делегация РФ отказалась предоставить гарантии безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции персонала станции при осуществлении ремонтно-восстановительных работ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам сегодняшнего заедания Трехсторонней контактной группы.  

«Несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, делегация РФ отказалась предоставить гарантии безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции персонала станции при осуществлении ремонтно-восстановительных работ и наблюдателям СММ ОБСЕ», – отметила она.

Напомним, 18 апреля в 15:00 была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Штаб АТО назвал ситуацию специально инсценированной главарями оккупационной администрации РФ.

22 апреля ДФС возобновила работу.
ForUm

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