Донецкая фильтровальная станция в полном объеме восстановила водоснабжение Авдеевки и двух соседних сел, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Донецкой области.

«22 апреля в 15:30 от диспетчера Авдеевского ПУ ВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» поступило сообщение о том, что в 15:10 открыта задвижка водопровода из Донецкой фильтровальной станции (которая находится в так называемой «серой зоне») на г. Авдеевка, производится заполнение системы и пополнение резервуара», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 5:00 23 апреля водоснабжение населения Авдеевки (22000 человек), сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района (1500 человек) возобновлено в полном объеме.

Напомним, 18 апреля в 15:00 была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

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