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Сегодня, 4 мая, в Киеве в южной части Труханова острова горел травяной настил и деревья, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС  в Киеве в 14:35.  

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, было установлено, что горит около 500 кв. м травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложнялся отсутствием проезда для пожарной техники.

В 16:22 пожар на площади около 500 кв. м был локализован, а в 17:30 - ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.
ForUm

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