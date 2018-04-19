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Ситуация вокруг закрытия Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация, которая происходит вокруг закрытия Донецкой фильтровальной станции, вызывает глубокое беспокойство руководства антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Стабильная работа этого критического объекта гражданской инфраструктуры является важной для сотен тысяч украинцев, проживающих как на подконтрольных Украине, так и территориях, временно оккупированных российско-оккупационными войсками», – говорится в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированный Донецк, Ясиноватую и ряд небольших поселков. Поэтому закрытие этой станции на длительное время может вызвать серьезные гуманитарные последствия и еще больше дестабилизировать обстановку в регионе.

В штабе АТО убеждены, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы очередной раз дискредитировать силы Антитеррористической операции и иметь дополнительный рычаг давления на украинскую сторону переговорного процесса в Минске.

«Штаб АТО призывает представителей международных гуманитарных организаций содействовать скорейшему разрешению ситуации с закрытием Донецкой фильтровальной станции и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. По-прежнему, со своей стороны штаб АТО гарантирует безопасность работы станции и ее работников», – говорится в сообщении.

Напомним,  18 апреля в 15:00 была остановлена работа Донецкая фильтровальная станция.
ForUm

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