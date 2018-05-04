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Российские власти Крыма, задержав украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», нарушили нормы международного морского права. Об этом 4 мая Крым.Реалии сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Мы видим очередной факт грубого нарушения оккупационными властями России норм международного морского права в водах Черного моря. Они задержали маломерное судно, осуществляющее соответствующий вылов рыбы. Они делают это исключительно в экономической зоне Украины, и я уверен, что все украинские правоохранительные органы примут все необходимые меры для оценки этих событий. Также, думаю, это будет учтено арбитражем по морскому праву», – сказал Бабин.

По его словам, ведомство будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. 
ForUm

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