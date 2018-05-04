С бывшим боевиком «ДНР», гражданином Бразилии Рафаэля Лусварги, которого схватили представители националистической организации С14 и привели к Служба безопасности Украины в Киеве, проведут «профилактическую беседу» представители СБУ. В то же время, есть ли основания для задержания мужчины в спецслужбе пока не знают.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Сейчас Лусварги будет находиться в кабинете следователей, с ним будет проводиться профилактическая беседа. Пока я не могу прогнозировать, какова будет его дальнейшая судьба и будет ли он задержан», - сказала Гитлянская.

На вопрос журналиста, есть ли правовые основания для задержания и есть ли какое-либо открытое уголовное производство в отношении Лусварги, чтобы суд его арестовал, Гитлянская ответила: «Я этого не знаю. Был приговор, но сейчас не могу сообщить, есть ли основания для его задержания. Сейчас наши специалисты будут с ним общаться, опрашивать, после этого будет процессуальное решение. Сейчас я не уполномочена говорить такие детали».

Напомним, 4 мая представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который, воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.