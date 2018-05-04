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Подозреваемые в подготовке теракта в центре Киева народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель центра освобождение пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан не дают никаких показаний, но в рамках этого уголовного производства возможно объявление подозрения другим лицам.

Об этом журналистам заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник после оглашения Шевченковским райсудом Киева решения о продлении срока содержания под стражей Рубана, сообщает УНИАН.

«В настоящее время Рубан Владимир Владимирович и Савченко Надежда Викторовна не дают показания, руководствуясь статьей 63 Конституции Украины», - отметил прокурор.

Кроме того, по его словам, в рамках этого уголовного производства возможно объявление подозрения другим лицам.

В частности, на вопрос журналистов, возможны ли в рамках этого уголовного производства подозрения еще и другим лицам, кроме Рубана и Савченко, Банник ответил: «Да».

Напомним, сегодня, 4 мая, Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на 60 суток меры пресечения Рубану.

Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
ForUm

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