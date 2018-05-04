также в разделеОбщество
СБУ задержала на взятке руководство «Хлеба Украины» 22
Российский политтехнолог судится из-за запрета въезда в Украину 20
Из-за пожара в Балаклее пока никого не отстранили 13
НАБУ направило в суд дела еще двух участников «газовой схемы» 18
В Минобороны назвали вероятные причины пожара в Балаклее 24
Охранник рассказал о «нападениях» на кортеж при бегстве Януковича 67
Арест Рубана продлили на два месяца 20
Спасатели тушат отдельные очаги лесной подстилки на Черниговщине 18
Госкомтелерадио инициирует санкции против антиукраинских издателей 89
В РФ объяснили досмотр судов в Керченском проливе 54
Twitter призвал всех своих пользователей изменить пароли 52
«Нехай щастить»: В Украину не пропустили россиян с георгиевской лентой 100
В суде объяснили, почему дело Бочковского рассматривалось три года 29
На Донбассе уберут часть блокпостов 72
Одесский суд оставил под стражей экс-бойца «Айдара» 70
Сущенко в «Лефортово» нарисовал зимний Киев 35
Работы по ликвидации пожара на арсенале в Балаклее завершены 50
3 мая. Картина дня 61

В Беларуси на 61-м году жизни скончалась Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Она прожила меньше месяца после смерти ее мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля этого года.

Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале инвалидов, куда ее доставила скорая помощь, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ее дочь Наталью.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции достоинства, трагически погиб 22 января 2014 от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 Президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины.

Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.

Нина и Михаил Жизневский получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги