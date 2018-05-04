В Беларуси на 61-м году жизни скончалась Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Она прожила меньше месяца после смерти ее мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля этого года.

Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале инвалидов, куда ее доставила скорая помощь, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ее дочь Наталью.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции достоинства, трагически погиб 22 января 2014 от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 Президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины.

Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.

Нина и Михаил Жизневский получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.